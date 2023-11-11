Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Bilim ikiye bölünüyor: Güneş gözlüğü takmak yararlı mı yoksa zararlı mı?

        Bilim ikiye bölünüyor: Güneş gözlüğü takmak yararlı mı yoksa zararlı mı?

        Özellikle yaz aylarında sıklıkla kullanılan güneş gözlüklerinin göze karşı yararlı olup olmadığına dair doktorların tartışması sürüyor. Genellikle doktorlar tarafından tavsiye edilen güneş gözlüğünün aksini inkar eden Dr. Jack Kruse gözlere zarar verdiğini ortaya koydu. Peki güneş gözlüğü takmak gerçekten yararlı mı yoksa zararları da bulunuyor mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 16:00 Güncelleme: 11.11.2023 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tıp dünyasını ikiye bölen tartışmalardan birisi güneş gözlüğü kullanımının gözlere zarar verip vermediği. Ulusal Göz Enstitüsü'ne göre güneş gözlüğü kullanmak göz sağlığı için gerekli. Ancak zararlı olduğunu kabul eden araştırmalar da bulunuyor.

        • 2

          GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ GÖZLERE ZARARLI MI?

          Dr. Jack Kruse'a göre güneş gözlüğü ve lensler, melanini yenilemek için gözde ihtiyaç duyulan ışık uyarısını engelliyor. Ayrıca Kruse, güneş gözlüğü ve lens takan kişilerin miyop ve hipotiroidizme (tiroid hormonlarının normalden daha az üretilmesi) yakalanma olasıklıklarının yüksek olduğunu belirtti.

        • 3

          Başka önemli bir noktaya dikkat çeken Dr. Jack Kruse, melanom (cilt kanseri) ve Parkinson hastalığına yakalanan kişilerin ışıkla alakalı kötü seçimleri, hastalıklarının seyrini daha da kötüleşmesine neden olduğunu söylüyor.

        • 4

          GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ GÜNEŞ'TEN GELEN UV IŞININI KESİYOR

          Dr. Jack Kruse'un tezini doğrulayan araştırmalara göre, melanin eksikliğinden dolayı uzun süre mavi ışığa maruz kalmak gözdeki retina proteinlerine zarar vererek kalıcı fotoreseptör hasarına neden olabiliyor. Sarı nokta hastalığı ve körlük gibi rahatsızlıklar mavi ışığa uzun süre maruz kalındığında ortaya çıkıyor.

          Güneşten gelen UV ışığı eksikliğine bağlı olarak, dokularda melanin bulunmadığında ve telefon, bilgisayar gibi yapay ekranlardan kaynaklanan mavi ışığa bakıldığında retina proteinleri zarar görür.

        • 5

          UZUN SÜRE MAVİ IŞIĞA MARUZ KALMAK OKSİJEN AZALMASINA NEDEN OLUYOR

          Güneşi yeterince almamaktan kaynaklı mavi ışığa mazuriyet gözde oksijen azalmasına neden olabilir. Bu durum hem mitokondriyi etkiler hem de retina üzerinde anormal derece kan damarlarının üretilmesine neden olur. Böylece kişilerde katarakt gibi rahatsızlıklar görülebilir.

        • 6

          ÖZELLİKLE SABAH SAATLERİNDE GÜNEŞ'E MARUZ KALINMASI TAVSİYE EDİLİYOR

          Güneş gözlüğündeki camlar ışığı keser ve Güneş'ten gelen ışınların mavi ışın gibi gözükmesine neden olur. Böylece göz dokuları daha fazla oksijen ihtiyacı duyar. Araştırmalara göre özellikle sabah saatlerinde Güneş ışınına maruz kalmanın gözlere birçok faydası var.

        • 7

          Güneş gözlüğü olmadan doğal gün ışığı gözlerin arkasındaki hipofiz bezini aktivite eder ve bu da önemli hormonların salgılanmasını sağlar. Trioid bezi gibi önemli bezlere uyaran gün ışığı, kadınlarda yumurta, erkeklerde sprem üreten folikül uyarıcı hormonunu da uyarır.

        • 8

          GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKILMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNAN UZMANLAR DA VAR

          Güneş'e maruz kalıp etkilerinden faydalanmak için Güneş' doğrudan değil, açık havaya bakılması gerektiğinin altı çiziliyor. Nörolojik bozukluklardan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle parlak ışığa tahammül edemeyenler için güneş gözlüğü tavsiye ediliyor.

          Öte yandan Ulusal Göz Entitüsü, Ulusal Sağlık Enstitüleri ve birçok oftamoloji uzmanı ise güneş gözlüğünün mutlaka takılması gerektiğini söylüyor. Uzmanlara göre UV ışınları göz merceğindeki proteinlere zarar verebilir.

          Kaynak: Dr. Jack Kruse Linkedln, National Library of Medicine, Time, National Eye Institute

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Londra bugüne kadarki en büyük Filistin'e destek yürüyüşü
        Londra bugüne kadarki en büyük Filistin'e destek yürüyüşü
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Kızı sayesinde yeniden doğdu!
        Kızı sayesinde yeniden doğdu!
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Onuachu fırtınası!
        Onuachu fırtınası!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa