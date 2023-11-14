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        Haberler Yaşam Bilim göre insanları seksi ve çekici gösteren 5 özellik açıklandı!

        Bilim göre insanları seksi ve çekici gösteren 5 özellik açıklandı!

        Bilime göre bir insanı seksi ve çekici yapan özellikler sanıldığından oldukça farklı. Yapılan araştırmalara göre insanları çekici kılan faktörlerden bazıları genetik özellikler bazıları ise coğrafya da yer alan unsurlar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 10:15 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:15
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        • 1

          Geçtiğimiz günlerde ABD merkezli magazin dergisi People tarafından "Yaşayan en seksi erkek" olarak seçilen Patrick Dempsey gibi isimlerin bu tarz ünvanlara layık görülmesi pek çok tartışmayı beraberinde getirdi. Çünkü en çekici ve seksi erkek ya da kadınların neye göre belirlendiğine dair net bir kanıt bulunmuyor. Ancak bilim insanlarının yaptığı çalışmalara göre insanları çekici kılan bazı ortak noktalar bulunuyor. İşte bir insanı en seksi ve çekici gösteren 5 özellik.

        • 2

          1. COĞRAFYA

          Birçok insan çekiciliğin karakter veya fiziksel özelliklere bağlı olduğunu düşünebilir. Fakat bilim insanlarına göre yaşadığınız coğrafya çekici olup olmadığınızı etkileyen unsurlardan birisi.

          2015 yılında dünya genelinde 10 bin erkek ve kadının katıldığı bir ankette, şefkat, cesaret, bireysellik ve dürüstlük gibi karakter özelliklerinin son derece çekici olduğu tespit edilirken, öte yandan hangi karakter özelliğinin hangi coğrafyalarda daha seksi bulunduğu da belirlendi.

          Örneğin anket sonuçlarına göre Avrupalılar en çok şefkatli kişileri seksi bulurken, Asyalılar için maneviyat daha önemli bir çekicilik unsuru.

        • 3

          2. ZOR İNSAN OLMAK

          Bilime göre işleri ağırdan almak kişiyi olduğunda daha seksi ve çekici gösterebilir. 2020 yılında Social and Personal Relationships isimli hakemli bilimsel dergide yayımlanan bir araştırmada, zor insanı oynamak kişinin cazibesini artıran unsurlar arasında gösterildi. Çalışmaya göre daha istekli olan taraf, çekiciliği kaybetme etkisi gösteriyor.

        • 4

          3. GENETİK FAKTÖRLER

          Bazı uzmanlara göre bağışıklık sistemimizdeki genler çekici görünme düzeyi üzerinde önemli bir rol oynuyor. Çünkü bu genler vücut kokusu üzerinde de önemli bir etkiye sahip. Bilime göre güzel koktuğunu düşündüğünüz bir kişinin biyolojik olarak bize uyum sağlama ihtimali de o kadar yüksek.

        • 5

          4. MİZAH YETENEĞİ

          Yapılan bazı bilimsel çalışmalara göre mizah yeteneği, bir kişiyi seksi ve çekici kılan özellikler arasında üst sırada yer alıyor. 2017 yılında gerçekleştiriliken bir araştırmaya katılan kişiler, komik bir kişi algısı yaratanların daha çekici olduğunu söyledi.

        • 6

          5. SİMETRİK, ERKEKSİ VE KADINSI YÜZ HATLARI

          Bilimsel çalışmalara göre simetrik yüz hatlarına sahip kişiler daha çekici bulunuyor. Çünkü simetrik yüzler daha sağlıklı bir bünyeye sahip olduğu algısı işlenmiş durumda. Bu nedenle bilinçaltı, simetrik yüz hatlarına sahip kişilerin genleri taşımaya daha uygun olduğunu düşünme eyliminde.

          Öte yandan son yıllarda yapılan çalışmalar simetrik olmayan yüzlerin de çekici ve seksi bulanabileceğini gösteriyor. 2017 yılında Oakland Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre heteroseksüel erkekler, kadınlarda daha kadınsı yüz hatlarını seksi buluyor. Heteroseksüel kadınlar ise erkeksi görünen yüz hatlarını beğeniyor. İlgili araştırmada simetrinin çekiciliği etkilemediği belirtiliyor.

          Kaynak: Independent, Yahoo News, HuffPost

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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