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Bilim adı altında işkence! Tarih boyunca insanlara yapılan deneyleri duyduğunuzda şok olacaksınız!

Tarihte görülen en bariz durum, bilim adı altında yapılan işkencelerdir. Etik olmayan, ahlak ve din kurallarına aykırı bu deneyler, insanların yaşamını zorlaştırdığı gibi hayatlarını da ellerinden almıştır. İşte okuduğunuzda tüylerinizin ürpereceği, belki midenizin bulanacağı deney çalışmaları...

Giriş: 15.11.2022 - 15:27 | Güncelleme: ABONE OL

  • Tarihsel dönemlere bakıldığında bilim adı altında aslında insanlara işkence uygulandığını görmekteyiz. Özellikle Nazi döneminde birçok deneyin sonucunda insanlar yaşamlarını yitirmiştir. İşte bilimsel araştırmalar kapsamında neredeyse işkence ile aynı etkide olan deneyler...

  • KARDEŞLERİ AYIRDILAR

    İlk olarak göze çarpan deney, üçüzleri birbirinden ayırmayla başlıyor. 1960'lı yıllar ile 1970'li yıllar arasında Peter Neubauer, ikizler ve üçüzleri ayırarak hepsinin ayrı ayrı deneylerde kullandı. Finanse olarak Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsünü göstermiş olsalar da aslında bu olayın gerçek yüzü kardeşlerin birbirlerini bulmaya çalışmalarıyla ortaya çıktı. Deney yapıldığı zamanlarda oldukça küçük oldukları için, kardeşler birbirlerini tanımıyordu. Söylenene göre deneyin asıl amacı aynı karından çıkan çocukların kişisel gelişimlerini gözlemlemekmiş. Fakat gerçek nedenini 2066 yılına kadar öğrenemeyeceğiz çünkü Peter, arşivinde özenle gizlediği deneyin dosyasını bu tarihe kadar mühürlemiş. Deneyle alakalı kısıtlı bilgiler ise Kolombiya Üniversitesi'nde bulunan Viola Bernard'ın makalelerinde yer alıyor.

  • NAZİ DENEYLERİ

    İşkenceye yönelik bilimsel deneyler dediğimiz zaman şüphesiz akla ilk gelen "Ölüm Meleği" lakaplı Josef Mengele'dir. Bu isim kendi teorisini kanıtlayabilmek için trenleri silah ile taramış ve ABD Holokost Anıt Müzesi'ne göre ölü kişilerin gözlerini toplamıştır. Holokost Müzesi'nin başka bir söylemine göre; o zamanlarda mahkum olan kişiler havacılık deneylerinde kullanılmak üzere dondurucu soğuklarda ve düşük basınçlı odalarda kalmaya zorlanmıştır. Bu deneyler kapsamında mahkumlar zorla kısırlaştırılmıştır. Hatta süreç içerisinde bebeklerin açlıktan ölme süresini hesaplamak için göğüslerine ip bağlayıp, acı çekmemeleri için morfin enjekte etmişlerdir.

  • 731. BİRİM DENEYLERİ

    1930 ve 1940'lı yıllarda, Japon İmparatorluk Ordusu, Çin'deki sivillerin üzerinde tıbbi testler uygulamıştır. Bu testlere "biyolojik savaş" bile denmiştir çünkü bu deneylerde sayısız ölüm meydana gelmiştir. Kesin sayı bilinmiyor olsa da tahminlere göre iki yüz bine yakın kişi hayatını hayatını kaybetmiştir

  • KORKUNÇ DENEYLER YAPILDI

    Bu dönemlerde veba, şarbon, paratifo, dizanteri, tifo ve kolera gibi birçok hastalık incelenmiştir. Doktor Peterson'ın makalesine göre kuyulara kolera ve tifo bulaştırmak ve Çin şehirlerine veba dolu pireleri yaymak gibi birçok vahşet işlendi.

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