NAZİ DENEYLERİ

İşkenceye yönelik bilimsel deneyler dediğimiz zaman şüphesiz akla ilk gelen "Ölüm Meleği" lakaplı Josef Mengele'dir. Bu isim kendi teorisini kanıtlayabilmek için trenleri silah ile taramış ve ABD Holokost Anıt Müzesi'ne göre ölü kişilerin gözlerini toplamıştır. Holokost Müzesi'nin başka bir söylemine göre; o zamanlarda mahkum olan kişiler havacılık deneylerinde kullanılmak üzere dondurucu soğuklarda ve düşük basınçlı odalarda kalmaya zorlanmıştır. Bu deneyler kapsamında mahkumlar zorla kısırlaştırılmıştır. Hatta süreç içerisinde bebeklerin açlıktan ölme süresini hesaplamak için göğüslerine ip bağlayıp, acı çekmemeleri için morfin enjekte etmişlerdir.