MICROSOFT OFFICE BİLGİSAYARLARDAN KALKIYOR MU?

1989 yılından beri tüm dünyada kullanılan Microsoft Office programında; Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneDrive gibi uygulamalar yer alıyordu.

Microsoft tarafından yapılan son açıklamada Office'in artık tarih olduğu ve yerine "Microsoft 365" markasının geldiği belirtiliyor.