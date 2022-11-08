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Haberler İş-Yaşam Bilgin'den sözleşmelilerle ilgili açıklama

Bakan Bilgin'den sözleşmelilerle ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kabine toplantısı sonrası gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Şu anda üzerinde yoğunlaştığımız konu sözleşmeli çalışanlar konusudur. Sözleşmelilerle ilgili talepleri değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı

Giriş: 08.11.2022 - 12:01 | Güncelleme: ABONE OL
Bilgin'den sözleşmelilerle ilgili açıklama
HABERTURK.COM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kabine toplantısı sonrası gündemdeki konularla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bilgin, sözleşmeli çalışanlarla ilgili çalışmalar yaptıklarını belirtirken, "Kamu kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor, görüştüğümüz bir iki konu daha var. Bazı kamu kuruluşlarının talepleri var. Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında biliyorsunuz 500 bin civarında kişi yer almaktadır. Şu anda üzerinde yoğunlaştığımız konu sözleşmeli çalışanlar konusudur. Sözleşmelilerle ilgili talepleri değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Bakan Bilgin, asgari ücretin belirlenmesi konusunda ise, "Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız" dedi.

Asgari ücret için işverene ek destek ve teşvikler verilip verilmeyeceğiyle ilgili soruya ise "Bunların hepsi komisyonda konuşulacak konulardır" diyerek cevap verdi.

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