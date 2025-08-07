Habertürk
        BİLGİ ve Tekfen Holding'den üniversite-sanayi işbirliğinde stratejik adım

        BİLGİ ve Tekfen Holding’den üniversite-sanayi işbirliğinde stratejik adım

        İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Tekfen Holding; eğitim, Ar-Ge ve sektörel uygulamaları içeren kapsamlı bir işbirliğine imza atıyor. İşbirliğiyle bir yandan Tekfen'in alanlarında uzman çalışanları eğitim-öğretim süreçlerine aktif olarak dahil olurken diğer yandan öğrencilerin donanımlı mezunlar olarak iş hayatına atılabilmeleri için fakülte öğrencilerine staj ve Ar-Ge projelerinde proje geliştirme olanakları sunulacak

        Giriş: 07.08.2025 - 12:36 Güncelleme: 07.08.2025 - 12:37
        BİLGİ ve Tekfen Holding'den üniversite-sanayi işbirliğinde stratejik adım
        İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Tekfen Holding, üniversite-sanayi işbirliği alanında kapsamlı bir protokol imzaladı. Eğitim, Ar-Ge ve sektörel uygulama alanlarını kapsayan bu işbirliğiyle BİLGİ öğrencileri, eğitim-öğretim süreçlerinde sektörü daha yakından tanıma ve mesleki deneyim kazanma olanaklarından yararlanacak.

        İşbirliği kapsamında BİLGİ öğrencilerine Tekfen Grup Şirketleri’nin kendi alanlarındaki “gerçek” projelerine dahil olma ve bu projelere inovatif çözümler geliştirme imkanı tanınırken; aynı zamanda staj olanakları da sunulacak. Ayrıca öğrencilerin yaratıcı çözümler geliştirmesini teşvik etmek amacıyla ödüllü bir yarışma da düzenlenecek.

        İşbirliği kapsamında Tekfen Holding’in alanlarındaki uzmanları 2025-2026 Akademik Yılı itibarıyla fakültedeki derslere katkı sunacak. Böylece öğrencilerin iş dünyasına geçişinde önemli rol oynayan mesleki beceriler kazanması ve sahadan deneyimleri öğrenmesi sağlanacak.

        ORTAK AR-GE PROJELERİ YÜRÜTÜLECEK

        İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı, “Tekfen Holding ile kurduğumuz bu işbirliğini yalnızca bir sektör-temsilci ortaklığı olarak değil, aynı zamanda öğrencilerimizin gelişimine doğrudan etki edecek, çok boyutlu ve yapıcı bir adım olarak görüyoruz. Öğrencilerimize Tekfen’de staj olanakları sunulması, Tekfen uzmanlarının derslerimize misafir konuşmacı olarak katılması ya da sahadan gelen bilgiyle harmanlanmış uygulamalı dersleri hocalarımızla birlikte yürütmeleri; öğrenme süreçlerini sahaya yaklaştıran çok değerli katkılar olarak öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, öğrencilerimizin Tekfen projelerine çözüm odaklı katkı sunması; onları gerçek problemlerle, disiplinlerarası çalışmayla ve proje kültürüyle doğrudan buluşturacaktır” dedi.

        İşbirliği kapsamında fakülte öğretim üyeleri ve Tekfen uzmanlarının Ar-Ge ve yenilikçiliği odağına alan yeni projeler de geliştireceğini belirten Prof. Dr. Parlakçı, “Öğrencilerimizi teşvik edecek yarışmaların düzenlenmesi, topluma fayda sağlayacak sosyal sorumluluk projelerinde Tekfen’le ortak hareket edilmesi gibi başlıklar ise mühendislik eğitiminin yalnızca teknik bilgiyle değil, etik, toplumsal ve çevresel duyarlılıkla birlikte ele alınması açısından bizim için ayrı bir önem taşıyor. Bu kıymetli işbirliğinin hem öğrencilerimizin gelişimine hem de üniversite-sanayi-toplum ekseninde katma değer üreten yeni açılımlara vesile olacağına inanıyoruz” dedi.

        Tekfen Holding Grup Şirketler Başkanı Hakan Göral ise işbirliğiyle ilgili şunları söyledi: “Üniversite-sanayi işbirliğini, geleceği gençlerle birlikte şekillendirme fırsatı olarak görüyor ve bunu çok önemsiyorum. Gençlerle bir arada olmak, onların akademik birikimlerini sahada uygulamaya dönüştürmelerine destek olmak, iş hayatına hazırlık süreçlerinde yanlarında yer almak benim için hem kişisel hem de kurumsal bir sorumluluk. Bu doğrultuda, taahhüt, tarım ve üniversite-sanayi işbirliği alanlarında İstanbul Bilgi Üniversitesi ile yürüteceğimiz projelerle, öğrencilerin teorik ve teknik donanımlarını sektörün gerçek ihtiyaçlarıyla buluşturmayı ve gençlerin taze bakış açılarını projelerimize dahil etmeyi hedefliyoruz. Böylece hem deneyimlerimizi onlarla paylaşmış hem de onların genç, yaratıcı ve inovatif bakış açılarıyla yeni çözümler üretmeye çalışacağız. Diğer yandan, Tekfen isminin de, geleceğin mühendisleri tarafından tanınması, benimsenmesi bizim açımızdan büyük bir kazanım. Bu işbirliğinin, öğrencilere en yüksek faydayı sağlamasını ve her alanda gelişime katkıda bulunmasını temenni ediyorum” dedi.

