Bilet tartışmasında otobüs çalışanı bıçaklandı

Tekirdağ'da, otobüs bileti tartışmasında firma çalışanı bıçaklandı.

Olay, akşam saatlerinde Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi'nde bulunan şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Şehir dışına çıkmasını istemediği kişiye bilet kesilmesine sinirlendiği iddia edilen A.A., otobüs firması çalışanlarına saldırdı.

Öfkeli saldırgan A.A., kavga ettiği otobüs çalışanı Y.K.'yi bacağından bıçaklayarak kaçtı.

Yaralanan Y.K. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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