Bilet satarak oyuncu oldu

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Bizimkiler'in "Üçkağıtçı Tak Tak Sedat"ı Salih Kalyon, bugüne kadar yaklaşık 160 film ve dizide rol almanın gururunu yaşıyor

1989 - 2002 arasında 13 yıl kesintisiz yayınlanan 'Bizimkiler'de 'Üçkağıtçı Tak Tak Sedat'ı canlandıran 73 yaşındaki Salih Kalyon, sanat hayatının 56'ncı yılına adım atmanın heyecanını duyuyor. Saat tamircisi baba ve ev hanımı annesinin çocukluk yıllarında kendisine verdiği destekle çok sevdiği tiyatroya adım atan Kalyon, sanata adanmış bir ömür geçiriyor. Yaşamını uzun yıllardır Bodrum'da sürdüren Salih Kalyon, Torba Mahallesi'ndeki evinin kapısını AA'ya açtı.

*

"Adapazarı'na 1962'de gelen bir tiyatroya bilet satarak destek verdim. O tiyatro benim tiyatrocu olmama neden oldu. Seyrettiğim oyunlar hafızamda öyle bir yer etti ki artık tiyatrocu olmaya karar vermiştim. Bir yıl sonra aynı ekibin sanat yönetmeni Asaf Çiyiltepe yönetiminde Ankara Sanat Tiyatrosu geldi. Bu tiyatroda birbirinden güzel üç oyunu görünce, 'Artık daha fazla duramıyorum' dedim. Tiyatronun genel sanat yönetmeni Asaf Çiyiltepe ile görüştüm. 1964 - 1965 yıllarında Cahit Atay'ın 'Sultan Gelin'i ilk oyunum..."

*

"Bodrum'da 1977'de 'Çocuk tiyatroları şenliği' yaptık. İstanbul'dan, Eskişehir'den, Ankara'dan tiyatrocular geldi, burada bir hafta bütün Bodrumlu çocukları kalenin içine topladık. Onlarla oyunlar oynadık. Topladığım çocuk filmleriyle birlikte Kanada elçiliğinin bize hediye ettiği 16 milimetrelik makineyle kalenin bahçesinde film gösterimi yaptık. Bodrum'da da çocuk tiyatrolarını başlatmış olduk."

*

"Benim meşhur olmam 'Bizimkiler' sayesinde oldu. Dizide Şükrü Bey'in kiracısı 'Üçkağıtçı Tak Tak Sedat' olarak rol aldım. İlk önce dört bölümlük bir rol oynayacaktım ama sonradan tip çok beğenilince 'devam ettirelim' dediler."

*

"Dizilerimiz artık dünyada ekonomi olarak da gelir sağlayan bir ekol haline geldi. Bu beklenen bir şeydi. Şimdiye kadar 160'a yakın film ve dizide rol aldım. Ustalarımız bize 'Bir işi yaparken eğer kalbiniz çarparsa, çok heyecan duyarsanız, seyirci de aynı heyecanı duyacaktır' derlerdi. Hayatta en çok uyguladığım ve ustalarımdan bana kalan miras bu. Heyecan duymadığım ve sevmediğim işleri yapmıyorum. Yeni nesil oyuncuları çok iyi buluyorum. Bir Ata Demirer, Kenan İmirzalıoğlu, Aras Bulut İynemli çok farklı kulvarlarda koşan kişiler. Hepsi çok değerli ve çok beğeniyorum. Hepsi dünya çapında oyuncular. Haluk Bilginer de 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında ödül kazandı. Dünya çapında ödüller almamız, dünyaya açılmamız, dünyanın bizden bahsetmesi çok önemli şeyler. Hem yurt içinde hem de yurt dışında, dünyada beğenilmek, takdir edilmek, var olmak hepimizi çok mutlu eden şeyler. Bizim oyuncularımızın dünya starlarından hiçbir farkı yok."