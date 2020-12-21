Bilecikli yeşil soğan üreticileri fiyatlardan memnun

Bilecik'in Söğüt ve İnhisar ilçelerinde hasadına başlanan yeşil soğan, fiyatıyla üreticisini memnun ediyor.
Sabahın erken saatlerinde aile fertleriyle tarlalarına giden üreticiler, günübirlik işçilerin de katılımıyla Sakarya Vadisi'ndeki Çaltı ve Yakacık köylerinde binlerce dönüm alanda mesailerini sürdürüyor.
İki ilçede 2 bin dönüm alana ektikleri yaklaşık 3 bin ton soğanı hasat edip, temizleyerek satışa hazır hale getiren çiftçiler, ürünlerini çevredeki büyükşehirlere gönderiyor.
Yakacık köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine, sezondan umutlu olduklarını söyledi.
Kış sebzeleri arasında yer alan yeşil soğanın tarladan sofraya yolculuğunun başladığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:
"Üreticiler sabah saatlerinde çalışmaya başlıyor. Tarladan aldıkları soğanı eve götürüp, satışa hazır hale getiriyorlar. Oradan da hal bölgesine ulaştırıyorlar, satış orada yapılıyor. Şu an tarladaki hasat başladı, burası bitecek daha sonra seralarda hasat devam edecek. Ürünlerimiz Ankara, İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi çevre illere gönderiliyor. Köyümüzde her hane seracılıkla veya çiftçilikle uğraşıyor. İnşallah bu sezon umutluyuz."
Bölge üreticilerinden Aynur Adalı da umutla tarlaya girdiklerini ifade etti.
Sezonun bereketli geçmesini dileyen Adalı, "Her gün gelip, buradan soğan söküyoruz, eve gidip sobanın yanında temizliyoruz. Daha sonra bağlayıp, satışa hazırlıyoruz. Çok umutluyuz, inşallah hayırlı kazanç elde ederiz." dedi.
- "Allah bereket versin, memnunuz"
Tarlasında hasada başlayan İnhisar ilçesi Koyunlu köyü Muhtarı Gürol Emir ise bu işlerin mart ayının sonuna kadar sürdüğünü belirtti.
Soğuk havaya rağmen üreticilerin hummalı bir çalışma sürecinde olduğunu vurgulayan Emir, şunları kaydetti:
"Ürünü kuru soğan olarak diktik, yeşil soğan olarak hasadını yapıp, İstanbul'a satacağız. Seramızı domates hasadının ardından sürdük ve organik gübreyle gübreledik. Daha sonra taze soğan diktik. Bunun adı 'yeşil elmas'. Her yıl bu işi yapıyoruz, Allah bereket versin, memnunuz, getirisi de güzel. Fiyatlar şu an iyi. Buradan 7 liraya veriyoruz, İstanbul'da kilosu 9-12 liradan satılıyor. Hasadın ardından tekrar kuru soğan dikeceğiz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!