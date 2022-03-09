Sibirya’dan giren soğuk hava dalgasının gelişiyle birlikte kar yağışı da etkisini göstermeye başladı. Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Hangi illerde okulların tatil edilidiği merak konusu olurken "Eskişehir ve Bilecik'te yarın okullar tatil mi, valilik açıklaması oldu mu?” sorusuna yanıt aranıyor. 10 Mart Perşembe Eskişehir ve Bilecik okullar kar tatili edildi mi? İşte merak edilen soruların yanıtı...