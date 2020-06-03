Bilecik'teki tarihi alanlar sosyal mesafe kuralına uyularak ziyaret ediliyor

Kontrollü sosyal hayat dönemi ile kentin "Beyler Beşiği" ismiyle anılan ve tarihi yapıları barındıran Belekoma Vadisi'ne gelen vatandaşlar, Bilecik Belediyesi rehberleri tarafından ateş ölçümü yapıldıktan sonra alanı gezebiliyor.
Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce 1. derecede sit alanı olarak tescillenen vadide, Şeyh Edabali Türbesi, Malhun Hatun Türbesi, Orhangazi Camisi, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Belekoma Kalesi, tarihi yarım minareler, saat kulesi ve şu an belediye binası olarak hizmet veren rüştiye mektebi yer alıyor.
Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi alanlara uyarıcı işaretlemeler ve bilgilendirme yazıları astıklarını söyledi.
Burada vatandaşların ateşini ölçtüklerini aktaran Ünver, şöyle konuştu:
"İlimizde bulunan tarihi alanlar ziyarete açıldı. Yeniden başlayan bu ziyaretleri kontrollü şekilde koordine etmeye çalışıyoruz. Bu alanın bakımını ve temizliğini Kovid-19 sürecinin başından beri yapıyorduk, şu an yine aynı şekilde tüm tedbirleri alarak ziyaretçilerimizin alanı gezmesini sağlıyoruz."
Ekiplerin sosyal mesafe kuralına uyulması noktasında titizlikle görevlerini yerine getirdiğini aktaran Ünver, "Şeyh Edebali Türbesi'ne gelen vatandaşlarımıza, en fazla 10 kişi ziyaret yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bu tedbirler salgının tamamen bitmesiyle kalkacak. İnsanlar buraya gönül rahatlığıyla gelebilir. Biz tüm tedbirleri aldık." diye konuştu.
Kırıkkale'den alanı ziyaret için Bilecik'e gelen Osman Doğandemir de "Maskemizi taktık, kurallara uyarak gezintimizi yaptık. Gayet de memnun kaldık." şeklinde konuştu.
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