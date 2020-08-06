Bilecik'teki tarihi alanlar bayramda 9 bin kişiyi ağırladı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bayram tatilinde yurt içi ve yurt dışından kente gelen ziyaretçiler, Şeyh Edebali Türbesi'nde dua edip, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni gezerek görevlilerden bilgi aldı.
Bölgede bulunan rehberler, ziyaretler sırasında maske takılması ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasını istedi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver, kentin bayramda ziyaretçi yoğunluğuyla karşılaştığını söyledi.
Tarihi bölgenin özellikle dini bayramlar, özel günler ve gecelerde çokça ziyaretçi ağırladığını belirten Ünver, şunları kaydetti:
"Bayram öncesi bu yoğunluğu düşünerek, gerekli bütün tedbirlerimizi almıştık. Tarih Şeridimiz bayram boyunca 9 bin 274 konuğu ağırladı. İl içinden, il dışından ve ülkemiz dışından gelen konuklarımız oldu. Bu sayı, sadece Tarih Şeridi'ne olan ziyaretçilerimiz. Bunun dışında ilimizin bir değeri olan Şeyh Edebali Türbesi'nde bu sayı daha fazla oldu. Görevli arkadaşlarımızla, ateşlerini ölçerek, maske ve dezenfektan dağıtımı yaparak konuklarımızı ağırladık."
Bilecik'teki 200 metrelik tarih şeridinde 36 Osmanlı padişahına ait objeler ve o dönem yapılan eserlerin minyatürlerinin yanı sıra tüm Osmanlı padişahlarının hayatı ve dönemlerindeki toprakları gösteren haritalar yer alıyor.
Ayrıca bölgede, Şeyh Edebali Türbesi, Mal Hatun Türbesi, Orhangazi Camisi, Belekoma Kalesi, tarihi yarım minareler, saat kulesi ve şu an belediye binası olarak hizmet veren rüştiye mektebi bulunuyor.
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