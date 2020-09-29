Bilecik'teki silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

AA

Merkeze bağlı Aşağıköy'de otomobilinden indiği sırada Yunus B'nin (28) ağır yaralandığı silahlı saldırı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Yunus B'nin aracından indikten sonra beyaz bir araçtan kişilerin silahla ateş etmesi ve bölgeden ayrılmaları yer alıyor.

Görüntülerde, bölgeye gelen diğer kişilerin Yunus B'ye yardım ettiği görülüyor.

- Olay

Dün Merkeze bağlı Aşağıköy'de otomobilinden inen Yunus B'ye, plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobilden ateş edilmiş, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler, olay yerinden kaçmıştı. Yunus B, sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.