AA

Bilecik'e bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin, boş arazide gördüğü seramik parçalarını Arkeoloji Müzesi'ne bildirmesi sonucu, Valilik ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğü'nün desteğiyle başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

AA'nın haberine göre son olarak üniversitenin Arkeoloji Bölümü tarafından sürdürülen arkeolojik kazıda, kemikten yapılmış müzik aleti gün ışığına çıkarıldı.

ARKEOLOJİ MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK

Rektörlükten yapılan açıklamada, Bahçelievler Mahallesi'nde boş bir arazide arkeolojik kazıya devam edildiği belirtildi.

Kazıda, kemikten yapılmış bir müzik aletinin bulunduğu duyurulan açıklamada, bu eserin Bilecik Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, Batılı tanımlamayla flüt ya da düdük olarak nitelendirilebilecek objenin bir tarafında iki, diğer yanında ise bir deliğin yer aldığını ifade etti.

Deliklerin çaplarının 1 santimetreden küçük olduğu bilgisini veren Fidan, şunları kaydetti:

"Deliklerin biri kırıldığı için kullanım dışı kalan üflemeli çalgı günümüzden 8 bin 500 yıl öncesine tarihlenen bir avlu dolgusu içinde bulundu. Söz konusu eserin restorasyon süreci ve iz analizlerinin ardından kullanımına ilişkin çalışmaların da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Türk dünyasında da bilinen bu müzik aleti tipi, Kaşgarlı Mahmud'un Divanu Lugati't-Türk adlı eserinde 'tütek' olarak tanımlanmaktadır."