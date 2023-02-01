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Bilecik'te yüksek gerilim direğine tırmanış, ölümle bitti!

Bilecik Bozüyük'te yüksek gerilim hattı direğine tırmanan 29 yaşındaki genç adam, elektrik akımına kapılarak 10 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi

Giriş: 01.02.2023 - 01:54 | Güncelleme: ABONE OL
Bilecik'te yüksek gerilim direğine tırmanış, ölümle bitti!
DHA

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yüksek gerilim hattı direğine tırmanırken, elektrik akımına kapılarak 10 metre yükseklikten düşen Sami Uslu (29) hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre; olay, dün saat 16.30 sıralarında Bursa-Eskişehir Karayolu, Bozüyük mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Sami Uslu, bilinmeyen nedenle yüksek gerilim hattı direğine tırmanmaya başladı. Yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaşan Uslu, akıma kapılarak düştü.

Olayı görenler Uslu'nun yardımına koşarken, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı olduğu görülen Uslu, bir vatandaşın kullandığı otomobil ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Uslu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sami Uslu'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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