Bilecik'te toprak kayması korkuttu!

Söğüt ilçesi Türkmenbaşı Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, yola ve yerleşim yerlerine yakın bir noktada toprak kaydı. Kaymanın olduğu bölgede 15-20 santim genişliğinde yarıklar oluştu.

Toprak kayması tedirginliğe neden olurken, Karayolları ekipleri ile birlikte bölgede inceleme yapan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi.