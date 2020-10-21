Bilecik'te su kuyusu açılırken bulunan mühimmat jandarma tarafından imha edildi

Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde yaşayan Saliha B, evinin bahçesinde su kuyusu açmak için kazı yaparken bir cisim buldu.

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine ekipler, bölgeyi güvenlik çemberine alarak çalışma yaptı.

Jandarma ekipleri, bulunan maddenin el bombası tarzında bir mühimmat olduğunu tespit etti.

Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, köy halkını cami hoparlöründen uyararak patlatma yapılacağını duyurdu.

Daha sonra mühimmat fünyeyle imha edildi.