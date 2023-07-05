Otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ağır yaralı

Otomobilde sıkışan Mehmet Ali Ç. ile eşi Özlem Ç, AFAD ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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