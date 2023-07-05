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Bilecik'te otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ağır yaralı

Bilecik'te otomobil, seyir halindeki TIR'a çarptı. Feci kazada TIR'ın altına giren otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

Giriş: 05.07.2023 - 02:36 | Güncelleme: ABONE OL
Bilecik'te otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ağır yaralı
Otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ağır yaralı
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AA

Bilecik'te seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Bilecik-Bozüyük karayolunun Şelale rampalarında seyir halindeki Mehmet Ali Ç. idaresindeki otomobil, Talha K'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı.

TIR'IN ALTINA GİRDİ

AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle otomobil, TIR'ın altına girdi.

Otomobilde sıkışan Mehmet Ali Ç. ile eşi Özlem Ç, AFAD ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kapatılan tek şerit, daha sonra trafiğe açıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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