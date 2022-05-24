Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

AA

Pazaryeri-Bilecik kara yolunun Ahmetler köyü kavşağında Bozüyük'ten Pazaryeri yönüne seyreden Halil Karatekin idaresindeki 11 AAG 442 plakalı otomobil, ikaz lambaları açık halde yol kenarında yakıt almak için duraklayan Ekrem Yıldız yönetimindeki 34 001 43945 plakalı iş makinesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede sürücü Karatekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan kepçe operatörü Yıldız ise 112 Acil Servisi ekibi tarafından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Karatekin'in cenazesi, Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.