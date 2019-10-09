09 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bilecik'te, neolitik döneme ait izler bulunan alanda kazı çalışmaları başladı.
AA'nın haberine göre Vali Bilal Şentürk, Bilecik Müze Müdürlüğü başkanlığında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Arkeoloji Bölümünün bilimsel danışmanlığında, Bahçelievler Mahallesi'nde devam eden arkeolojik kurtarma kazı çalışmalarını inceledi.
BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, yapılan çalışmaların Bilecik'in tarihini 8 bin yıl öncesine taşıdığını anlatarak kazılarda neolitik dönem olarak adlandırılan, insanoğlunun yerleşik hayata geçip, tarım ve hayvancılığa başladığı dönemde, Marmara Bölgesi'nde Fikirtepe Kültürü olarak tanımlanan kültüre ait izler tespit edildiğini bildirdi.
Çok fazla sayıda çakmak taşı ve obsidyenden mikrolit aletlerin yanında, dönemin kült eşyaları olan çizi bezemeli kutu parçaları bulunduğunu bildiren Doç. Dr. Fidan, ''Kazıda Bilecik'in bilinen en eski evi de ortaya çıkarıldı. Çamur kerpiçten inşa edilen yaklaşık 4 metre çapındaki 8 bin yıllık ovalimsi yapının ortasında ve duvarlar boyunca taşlarla desteklenmiş şekilde bulunan ahşap dikme yerleri, evin yapımında ve çatı örgüsünde ahşabın çok yoğun bir şekilde kullanıldığını gösteriyor'' dedi.
Vali Şentürk de BŞEÜ'den bir grup akademisyen ve öğrencinin alanda yaklaşık bir haftadır sürdürülen çalışmalarla Bilecik tarihini 8 bin yıl geriye götüren bulgulara ulaşılmasının çok anlamlı olduğunu ve ulaşılacak verilere dayalı olarak alanın açık hava müzesine dönüştürülebileceğini belirtti.
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