Bilecik'te "Mutlu Çarşamba" başladı

Bilecik'te "Mutlu Çarşamba" projesi başladı
Bilecik'te, engelli ve özel bireylere yönelik hazırlanan "Mutlu Çarşamba" projesi uygulanmaya başladı. Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir de katıldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Mutlu Çarşamba" projesi kapsamında dün Bilecik Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in katılımıyla yapılan etkinlikte, sportif faaliyetlerin yanı sıra langırt, masa tenisi ve floor curling yarışmaları gerçekleştirildi.
Her hafta çarşamba günü gerçekleştirilecek proje kapsamında özel bireylerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda sosyalleşmeleri hedefleniyor.