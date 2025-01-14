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        Haberler Gündem Güncel Bilecik'te "Mobil KETEM" ile erken teşhis | Son dakika haberleri

        Bilecik'in köylerinde "Mobil KETEM" ile erken teşhis

        Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde hizmet veren Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), köylerde "Mobil KETEM" ile erken teşhis fırsatı sunmaya devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 12:25 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:25
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        Bilecik'te "Mobil KETEM" ile erken teşhis
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        Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde hizmet veren Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), kanserde erken teşhis için köylerde "Mobil KETEM" ile hizmet veriyor.

        Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü'nün yürüttüğü faaliyette "Mobil KETEM" kanseri tanımak ve erken teşhis etmek amacıyla yalnızca kent merkezinde değil, köylerde de taramalarına aralıksız devam ediyor.

        İkizce, Koyunköy, Kavaklı, Kendirli, Sütlük, Hasandere, Elmabahçe, Künçeğiz, Abadiye köylerinde 30-69 yaş aralığındaki kadınlara yönelik meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri taramaları ücretsiz olarak yapılıyor, bu kapsamda farkındalık çalışmaları yürütülüyor.

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        #mobil ketem
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