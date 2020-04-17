İHA

Bilecik ile Bozüyük ilçesi arasında yer alan Kurtköy’de yapımı devam eden ve bittiğinde Bilecik-Bozüyük arasındaki mevcut YHT mesafesini ve ulaşım süresini kısaltacak olan tünel çalışmasında göçük meydana geldi. Yaşanan göçükte adeta bir obruk meydana gelirken, kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

ANA GÜZERGAH ÇALIŞMIYORDU

2009 yılında meydana gelen olayda, Eskişehir-Bilecik YHT ana hattı üzerinde yer alan ve Ahmetler köyü mevkiinde 6,2 kilometre uzunluğunda yapılması planlanan tünelin henüz 1’inci kilometresinde göçük meydana gelmişti. Bugünkü göçüğün yaşandığı bölgeye 10 kilometre uzaklıkla yaşanan göçük sonrası hattın devam etmesi için geçici süreliğine bir hat oluşturularak YHT hattı ulaşıma açılmıştı. Mesafenin ve ulaşım süresinin kısılması amacı ana hatta yeniden başlatılan çalışmalar, yaşanan göçük nedeniyle yeniden durdu.

“DIŞARI ÇIKTIĞIMIZDA ŞOKA GİRDİM”

Köy sakini Asım Taş, çiftlik evinin yanında bulunan bezelye tarlasında yaşanan göçükten 3 dakika ile kurtulduğunu anlatarak, “Bu olay yaşanmadan önce bezelye tarlamızda sulama yaptık. Birkaç dakika sonra eve geldiğimiz esnada büyük bir ses duyduk. Dışarı çıktığımızda edata şoka girdim. Tarlamda 40 metre derinliğinde bir çukur oluşmuş” dedi.

BÖLGEDEKİ EVLER BOŞALTILDI

Öte yandan göçük bölgesindeki evlerde yaşayanlar tahliye edilirken, köyde bulunan YHT şantiye çalışanları büyük çaplı önemli aldı.