Bilecik'te Kovid-19 tedavisi tamamlanan hasta alkışlarla taburcu edildi

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilecik Devlet Hastanesinde Kovid-19 tanısıyla tedavi gören 69 yaşındaki hastanın sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Hastanın, 14 günü solunum cihazına bağlı olmak üzere 46 gün süren tedavinin ardından iyileştiği ifade edilen açıklamada, sağlık çalışanlarının hastayı alkışlarla evine uğurladığı bildirildi.