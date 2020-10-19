Bilecik'te izinsiz ağaç kesen kişiye para cezası

Samrı köyünde Civansırtı Ormanları'nda bazı çobanların, ağıllarının etrafındaki meşe ağaçlarını keçilere yedirmek üzere kestiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Bölgeye giden Kaymakam Ali Açıkgöz, jandarma ve Orman İşletme Şefliği ekipleri, 4 hektar alanda 502 meşe ağacının kesildiğini belirledi.
Orman muhafaza görevlilerince suçüstü yakalanan ve 34 ağacın kesilmesinden sorumlu olduğu belirlenen kişiye 12 bin lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca bu kişi, orman suçları kapsamında adli işlem yapılmak üzere savcılığa sevk edildi.
Kesilen diğer 468 ağaçla ilgili ise 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
- "Birkaç kendini bilmezin 4 hektar meşelik alanı yok ettiğini tespit ettik"
Kaymakam Açıkgöz, yaptığı açıklamada, sorumluların tespiti konusunda titizlikle çalışıldığını belirterek, "502 ağacın kasıtlı olarak yok edildiğini ve orman emvali olarak dahi kullanılamayacak vaziyette çürümeye terk edildiğini görünce yüreğimiz yandı. Bilecik'in tamamında meydana gelen yangınlarda 6 hektar alan zarar görürken, sadece bu alanda birkaç kendini bilmezin 4 hektar meşelik alanı yok ettiğini tespit ettik. Sorumlular, adalet karşısında hesap verecek." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!