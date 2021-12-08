İşçi servisi ile TIR çarpıştı: 8 yaralı

D-650 kara yolunda Bozüyük istikametine seyreden Cemalettin Duman idaresindeki 11 AAY 629 plakalı işçi servisi, Ahmetpınar köyü kavşağında Bozüyük yönüne manevra yapan Sefer Ünlü yönetimindeki 41 HY 823 plakalı TIR ile çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazada, serviste bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan işçiler, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.