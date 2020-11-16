Bilecik'te ipek böceğinin 45 günlük dönüşümü kayıt altına alındı

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı Mayıslar köyündeki Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) tesislerinde canlandırılan ipek böceği yumurtalarının 45 günlük dönüşümü, kayıt altına alınarak basın mensuplarıyla paylaşıldı.
Yumurtaların üreticilere tesliminden koza yapımına kadar geçen sürenin kaydedildiği görüntülerde, ipek böceğinin dönüşümü gözleniyor.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yaptığı açıklamada, ildeki ipek böceği yetiştiriciliğinin, Kurtuluş Savaşı öncesine dayandığını söyledi.
Bölgenin, Osmanlı'nın son döneminde de büyük bir ipek böceği üretim merkezi olduğunu belirten Şentürk, şöyle konuştu:
"Yaptığımız bu yolcukla 45 günlük larvadan ipeğe dönüşüme şahit olduk. Gençlerimizin daha fazla bu mesleğe yönelmesini istiyoruz. Köyümüzde kendi imkan ve kabiliyetimizi en verimli şekilde kullanarak, kendi işimizin patronluğunu yaparak ipek böcekçiliğine yönelebiliriz. İpek böcekçiliğinin daha da yaygınlaşmasını arzu ediyoruz."
- "Kültür ve miras ürününün devam etmesini istiyoruz"
Kozabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Işık da 2006 yılından beri Türkiye'nin her yerine canlı ipek böceği götürüldüğünü bildirdi.
Üreticilerin sabırla ipek böceğinin mucizevi dönüşümü sağladığını aktaran Işık, şunları kaydetti:
"Kültür ve miras ürününün devam etmesini istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığınca kilo başına hayvancılık desteği veriliyor. Adeta bitme noktasındayken sürdürebilir bir ürün oldu. Elde edilen kozalar kooperatif personelimizce Bilecik, Adapazarı, Bursa, Eskişehir ve Alanya'daki kooperatiflerdeki personellerimiz tarafından yerinden alınarak kooperatifimizin depolarına getiriliyor."
- Köylüler ipek böcekçiliğinden memnun
Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Koyun Köyü Muhtarı Gürol Emir ise köydeki 22 ailenin ipek böceği yetiştirdiğini söyledi.
İpek böceklerini heyecanla takip ettiklerini vurgulayan Emir, "İpek böceği ile uğraşmak aynı zamanda çok zevkli. Yetiştirmesi, bakması yani bir şefkatle, sevecenlikle yapıyorsun. Bunun en zor günü 8. gün. Devlete ve ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Gençlerimize köylerine dönüp ipek böceği ile uğraşmalarını tavsiye ederim, getirisi çok güzel." diye konuştu.
Osmaneli ilçesine bağlı Günüören köyünde 10 yaşından beri ipek böceği yetiştiren 80 yaşındaki Yeşariye Hatun da ipek böceği konusunda gençlerin bilgilenmesi gerektiğini belirtti.
Ev hanımı Yeliz Demirkapı ise eşine katkıda bulunmak için 2-3 yıl araştırma yaptıktan sonra ipek böceği üretime başladığını belirterek artık ailece ipek böcekçiliğiyle uğraştıklarını ifade etti.
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