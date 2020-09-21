Bilecik'te iki kişi otomobilde ölü bulundu

Bozalan köyü civarındaki ormanlık alandan silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, jandarmaya ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Yusuf U. (30) ve Handan B'nin (24) silahla vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Eskişehir'den kiraladıkları otomobille bölgeye geldiği belirlenen çiftin, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı, Yusuf U'nun Handan B'yi öldürdükten sonra yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Cesetler, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.