Bilecik'te işçiler arasında kavga: 6 yaralı

AA

Bilecik’te iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Sakarya-Bilecik yolu, Hürriyet 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın inşaatında çalışan taşeron işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.