Bilecik'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 12 yaşındaki çocuk öldü

Çarşı Mahallesi çevre yolunda Eskişehir istikametine seyreden Melek Kaba idaresindeki 26 RK 091 plakalı hafif ticari araç bariyerlere çarptı.

Savrulan hafif ticari araç, daha sonra aynı istikamette giden 07 APH 573 plakalı Murat Y'nin kullandığı araca çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Melek Kaba yönetimindeki araçta bulunan 12 yaşındaki Yağmur Kaba yaşamını yitirdi.

Kaba'nın cesedi, Bozüyük Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle yoldaki ulaşım bir süre aksadı.