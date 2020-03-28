Bilecik'te dron ile koronavirüs önlemleri denetlendi

AA

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayımlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağı genelgesi doğrultusunda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" görevlilerinin çalışmaları il genelinde sürüyor.

Polis ve jandarma araçlarından ve camilerden yapılan anonslarla vatandaşlar koronavirüs ile ilgili uygulamalar ve yasaklar konusunda uyarılıyor.

Valiliğe bağlı ekipler, kent merkezinde vatandaşların yoğun olduğu Cumhuriyet ve Tevfikbey Caddesi ile Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan pazar bölgelerini dron ile havadan görüntüledi.

Ekipler, alanlarda yaptıkları görüntüleme ve incelemeler ile işletmelerin yasağa uyup uymadıkları ile sosyal mesafe kontrollerini sağladı.