Bilecik'te devlet korumasındaki çocuklardan huzurevindeki annelere mektup

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında dışarı çıkamayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinden 10 kız, duygularını ve özlemlerini kaleme aldıkları mektupları, huzurevine gönderilmek üzere öğretmenlerine teslim etti.

Mektuplar, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Seyhan Şimşek'e ulaştırıldı.

Kuruluş Müdürü Nurseven Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızların her yıl Anneler Günü'nde ziyaret ettikleri huzurevine, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle gidemediklerini söyledi.

Çocukların, sevgilerini yaşlılara ulaştırmak istediğini belirten Çiçek, "Çocuklarımız, huzurevindeki büyük annelerimizin Anneler Günü'nü mektup yazarak kutlamaya karar verdi. Her biri huzurevindeki annelerimize mektup yazdılar ve günlerini kutladılar. Biz de tüm annelerimizin günlerini kutluyoruz." diye konuştu.