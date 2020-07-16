Bilecik'te DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalananlardan biri tutuklandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, biri kadın 4 zanlıyı gözaltına aldı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.