Bilecik'te çöplük alanda çıkan yangın korkuttu

AA

İlçeye bağlı İnönü Mahallesi Kuşlar Kalesi mevkisinde bulunan çöplük alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Bilecik ve Osmaneli Orman İşletme Şefliği, Osmaneli, Vezirhan ve Bayırköy belediyelerinin itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, söndürme çalışmaları ile yangının ormanlık alana sıçramasına engel oldu. Ekipler, bir süre sonra alevleri kontrol altına aldı ve soğutma çalışmasına başlandı.

Bölgeye gelerek yangın hakkında ekiplerden bilgi alan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA'ya yaptığı açıklamada, çöplük alandaki yangının gaz sıkışmasından kaynaklandığını söyledi.

Yanan alanın yaklaşık 3 yıldır kullanılmadığını kaydeden Şahin, "Alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekli rehabilitasyonunu yapmaya başladık. Belediyeler Birliğiyle olan anlaşmamız üzerine çöplerimizi zaten Bilecik'e gönderiyoruz. Daha önce atılan çöplerdeki gaz birikmesi sonucu bir yanma oluştu. Onu da kısa sürede kontrol altına alarak söndürdük. Bu alanı tamamen rehabilite ederek, orman alanına çevirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

ELEKTRİK KESİNTİSİ SONA ERDİ

Bölgeden yüksek gerilim hattının geçmesi nedeniyle ilçe genelinde tedbiren yaklaşık 2 saat süren elektrik kesintisi ise enerjinin farklı bir hattan verilmesiyle sona erdi.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özgan ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy da olay yerine gelerek, söndürme çalışmalarını takip etti.