Bilecik'te çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Gölpazarı ilçesinde Hacıköy'de yaşayan Kadir Nalbant, kışlık erzaklarını koyduğu garajın çatısını onardığı esnada dengesini kaybederek düştü.

Yerde bulunan bir cismin boynuna saplanması sonucu ağır yaralanan Nalbant, yakınları tarafından Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada ilk müdahalesi yapılan Nalbant daha sonra Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nalbant, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.