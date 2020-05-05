Bilecik'te bir mahalledeki karantina uygulaması kaldırıldı

AA

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, 20 Nisan'da, birden fazla Kovid-19 pozitif vakanın olması ve vakaların temaslılarının çokluğu nedeniyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla İçköy Mahallesi'nin karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Mahallede yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir yeni Kovid-19 enfeksiyonu vakasına rastlanmaması üzerine karantinanın, İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla bugün itibarıyla kaldırıldığı kaydedildi.