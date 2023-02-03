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Bilecik'te barınaktaki hayvanlar ısıtıcıyla soğuktan korunuyor

Bilecik'teki sahipsiz sokak hayvanları kış şartlarında üşümesin diye önlem alındı

Giriş: 03.02.2023 - 21:27 | Güncelleme: ABONE OL
Bilecik'te barınaktaki hayvanlar ısıtıcıyla soğuktan korunuyor
AA

Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kedi ve köpeklerin yanı sıra tilki, sansar ve kuş türleri bulunuyor.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu soğuk kış günlerinde kapalı alanlara ısıtıcılar konularak hayvanlara sıcak bir ortam sağlandı.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, yaptığı açıklamada, bugüne kadar yüzlerce hayvanı tedavi ettiklerini bildirdi.

Hayvanların hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düştüğü bugünlerde çok zorlandığını belirten Avcı, "Barınağımıza taktırdığımız ısıtıcılarla hayvanlarımızın rahat bir ortamda yaşamalarını sağlıyoruz. Barınağımızda şu an 50 köpek ve 30 civarında kedimiz bulunuyor. Bunları kısırlaştırıp küpeleyerek aldığımız ortamlara bırakıyoruz. Yeni uygulamayla hem sokak hayvanlarımız burada soğuktan korunmuş oluyorlar hem de onları koruma altına almış oluyoruz." diye konuştu.

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