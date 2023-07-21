Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Bilecik'te at çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te at çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde at çiftliğinde çıkan yangın hasara yol açtı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        At çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Serhat Akbaş'a ait at çiftliğinde tadilat esnasında demir kesme makinesinden çıkan kıvılcımlar saman balyalarının tutuşmasına neden oldu.

        Kısa sürede büyüyen yangın, çiftlik evi ve atların bulunduğu ahırlara da sıçradı.

        Çiftlik çalışanları, atları dışarı çıkararak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında 5 bin balya saman küle döndü, çiftlik evi ve at ahırları kullanılamaz hale geldi.

        Bu arada, dumandan etkilenen bir işçi 112 Acil Sağlık ekiplerince Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de olay yerine gelerek çiftlik sahibi Serhat Akbaş'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #bilecik
        #Bilecik haber
        #yerel haber
        #yangın
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Tüyler ürperten olay! Derede kopmuş ayak bulundu
        Tüyler ürperten olay! Derede kopmuş ayak bulundu
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Galatasaray deniyordu! İspanya yolcusu
        Galatasaray deniyordu! İspanya yolcusu
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Kaya gibi stoper!
        Kaya gibi stoper!
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!