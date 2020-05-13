Bilecik'te 65 yaş üstü çiftçilerin tarlaları Tarım Vefa Destek Birimine emanet

Vali Bilal Şentürk başkanlığında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde kurulan birimin görevlileri, İçişleri Bakanlığınca salgın nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan çiftçilerin tarlasını ekime hazırlıyor.
Yaşlıların duaları eşliğinde isteklerini dinleyen görevliler, arazilerde traktörle çift sürüp çapa yapıyor, toprağa tohum serpiyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde çiftçilerin mağdur olmaması ve tarım arazilerinin boş kalmaması için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.
Oluşturulan birimle kentteki tüm çiftçilerin isteklerine cevap verdiklerini belirten Yoldaş, "Tarlalarda ekim ve dikim olan bu dönemde, özellikle yaşı 65'in üzerinde olan vatandaşlarımıza yardım ediyoruz. Tarlasına, bahçesine gidemeyen çiftçilerimize destek oluyoruz. Bölgede fasulye ekiminin yapılması gereken bu dönemde, bize ulaşan çiftçilerimizin tarlarında çalışıyoruz." dedi.
Yoldaş, bu çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, "ekilmeyen tarım arazisi kalmayacağı"na ilişkin söylemleri doğrultusunda yürüttüklerini anlattı.
Köy köy, belde belde gezdiklerini bildiren Yoldaş, şunları dile getirdi:
"Bu süreçte vatandaşlarımıza destek olmak, çiftçilerimizin motivasyonunu artırmak ve onlara yardımcı olmak açısından elimizden geleni yapıyoruz. Gıda zincirinin kopmaması ve 65 yaş üstü vatandaşların tarlalarına bakıp hayallerini sürdürmeleri için çalışıyoruz. Yaşlılarımızın dualarını alıyoruz, çok memnunlar. Onlar hepimizin sofrası için hizmet ediyorlar, biz sadece bu dönemde onların tarlasında yer alıyoruz."
- "40 yıllık çiftçi gibi ektiler"
Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy sakinlerinden 66 yaşındaki Lütfü Ateş, tarlasını fasulye ekimine hazırlayan ekibe teşekkür etti.
Ateş, "Sağ olsunlar, geldiler, tarlada çift sürdüler. Fasulye üretiyoruz, onun tohumunu ektiler, gübresini de attılar. Ekipler normal zamanda 'Tarlana bu gübreyi at' diye zaten beni uyarıyordu, şimdi ekime de geldiler, Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.
65 yaşındaki Şerif Ateş de "Koronavirüsten dolayı evden çıkamıyoruz, sağ olsun, gelip ektiler tarlamızı. 40 yıllık çiftçi gibi de yaptılar, ellerine sağlık." diye konuştu.
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