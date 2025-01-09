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        Haberler Gündem Çevre Bilecik'te 17 milyon TL'lik çevre cezas | Son dakika haberleri

        Bilecik'te çevreyi kirleten tesislere 17 milyon TL ceza

        Bilecik'te, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince çevreyi kirleten tesislere 17 milyon 62 bin 303 TL idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 14:40 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:40
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        Bilecik'te 17 milyon TL'lik çevre cezası
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        Bilecik Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, 2024 yılının faaliyet raporuna ilişkin açıklama yaptı.

        İl Müdürü Engin Öztürk, geçen yıl 17 milyon 62 bin 303 TL çevreyi kirleten tesislere idari para cezası uygulandığını belirterek, "2024'ün yıl içi faaliyetlerinde; '2872 Sayılı Çevre Kanunu' kapsamında yapılan denetim 325 adet, yapı denetim firmaları ve yapı malzeme laboratuvarları denetiminde ise 132 adet, çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecinde ise 155 adet denetim gerçekleşmiştir" dedi.

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