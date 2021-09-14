Bilecik'te 12 bin 350 litre sahte içki ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Bozüyük Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde sahte içki ürettiği iddia edilen 2 zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, 12 bin 350 litre sahte içki, alkolmetre, alkollü içki üretim düzeneği, 50 litre malt aroması ve 4 bin 375 gram anason ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.