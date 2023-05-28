Bilecik Seçim Sonuçları 2023: Bilecik Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

HABERTURK.COM

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Bilecik başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Bilecik Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Bilecik seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Bilecik Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Bilecik Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.56 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 18:39 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 93.7 oldu. Bilecik Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 73.767 oyla yüzde 53.76 - Kemal Kılıçdaroğlu: 63.436 oyla yüzde 46.24 aldı.

Bilecik 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 73.767 oyla yüzde 53.76

Kemal Kılıçdaroğlu: 63.436 oyla yüzde 46.24

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 75.103 oyla yüzde 49.88 - Kemal Kılıçdaroğlu: 62.120 oyla yüzde 41.26 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."

Recep Tayyip Erdoğan: 73.767 oyla yüzde 53.76Kemal Kılıçdaroğlu: 63.436 oyla yüzde 46.24