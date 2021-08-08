Bilecik'in tescilli boncuk fasulyesindeki verim ve alım fiyatı üreticileri sevindirdi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen ve "Pazaryeri boncuğu" adıyla tescillenen fasulye, kilosu 8,5 ila 9 liradan alıcı buluyor.
İlçede 500 çiftçinin 2 bin 50 dekar alanda ürettiği "Pazaryeri boncuğu", kılçıksız olması ve dış yüzeyinin parlaklığından dolayı rağbet görüyor.
İstanbul, Bursa, Eskişehir, Kütahya gibi illere gönderilen ve bu yıl dönüm başına bir ton verim beklenen fasulyenin kilosunun 8,5 ila 9 liradan alıcı bulması üreticilerin yüzünü güldürüyor.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, AA muhabirine, alternatif ürün olarak Pazaryeri üreticisinin kurtarıcısı konumundaki fasulyede hasadın başladığını söyledi.
Bölgede fasulyeden ekmeğini kazanan 500'den fazla çiftçi olduğunu belirten Yoldaş, şunları kaydetti:
"İlçeye özgü boncuk fasulyesinde hasat başladı. Parlak yüzeyli ve kılçıksız olan tescilli ürünümüzü üreticilerimiz hasat ediyor. Yaklaşık 2 bin 50 dönümde ekili olan boncuk fasulyesinde dönüme bir ton verim bekliyoruz. Şu an hasadımız başladı, gayet de iyi gözüküyor. Çok değerli olan ürünümüzün alımı 8,5 ila 9 lira seviyesinde başladı.
Fiyatların düşmeden bu seyirde gitmesini, İstanbul, Bursa ve Eskişehir gibi çevredeki büyük şehirlere gönderilen ürünün hasadın ilk döneminde yüksek fiyattan alıcı bulması öngörüyoruz. Tüm çiftçilerimize bereketli hasat diliyorum."
- "8 dekar ekim alanımdan 8 ton fasulye hasat edeceğim"
Üreticilerden Süleyman Tosun da 2021 yılının ilk fasulye hasadına başladıklarını belirterek, yıl içinde verimi artırmak için bakımını yaptıkları fasulyenin kırımının iyi geçtiğini söyledi.
Başlangıç için alım fiyatlarının 8,5 ile 9 lira arasında olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tosun, "Böyle giderse çiftçimiz memnun olur. Eğer geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 4-5 liraya düşerse çiftçi bu fasulyeyi üretmez. Fiyatlar düşünce çiftçimiz mağdur oluyor. 8 dekar ekim alanımdan 8 ton fasulye hasat etmeyi umuyorum." diye konuştu.
Fasulye alıcısı Selahattin Hasgül de 2021 sezonunun tüm çiftçilere hayırlı olmasını diledi.
İlk alımları 8,5 ila 9 liradan yaptıklarını ifade eden Hasgül, "Böyle giderse üreticimiz çok memnun olur. Çiftçi memnun olursa, ürünü kazandırırsa bu, herkese yansıyor. Bu yılki hasat hayırlı, bereketli olsun." dedi.
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