Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Bilecik İmsakiye Takvimi 2023: Bilecik iftar saati kaçta? Diyanet Bilecik ilk iftar vakti ve sahur saatleri belli oldu!

Bilecik İmsakiye 2023: Bilecik iftar saati kaçta?

Bilecik iftar vakti araştırması gündeme geldi. İslam dünyası 11 ayın sultanı Ramazan ayını 23 Mart 2023 Perşembe günü itibarıyla karşıladı. Diyanet, oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar için 2023 Ramazan İmsakiyesini paylaştı. Bilecik İmsakiye takvimi ile Bilecik iftar saatleri belli oldu. İşte Diyanet 2023 Bilecik İmsakiyesi ile Bilecik ilk iftar vakti ve sahur saatleri...

Giriş: 23.03.2023 - 11:05 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • İslam dininin kutsal kitabı Kur’ân-ı Kerîm’de geçen ve değerine vurgu yapılan yegane ay ramazan ayıdır. İslam aleminde sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü ilk oruca niyet edilmesiyle başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek Müslümanların gözü Ramazan İmsakiyesine çevrildi. İşte, 2023 İmsakiye Takvimi ile Bilecik sahur vakti ve iftar saati...

    Bilecik iftar vakti: 19:21

    BİLECİK İMSAKİYE 2023 İÇİN TIKLAYINIZ

    İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

  • RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başaldı. Ramazan ayı 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona erecek.

  • 2023 RAMAZAN'DA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?

    2023 yılında Ramazan Ayı 29 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün süremektedir. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2023'te Ramazan Ayı 29 gün sürecektir.

  • RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 

    20 Nisan Perşembe Arife günü

    21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün

    22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

    23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.