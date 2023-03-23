İslam dininin kutsal kitabı Kur’ân-ı Kerîm’de geçen ve değerine vurgu yapılan yegane ay ramazan ayıdır. İslam aleminde sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü ilk oruca niyet edilmesiyle başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek Müslümanların gözü Ramazan İmsakiyesine çevrildi. İşte, 2023 İmsakiye Takvimi ile Bilecik sahur vakti ve iftar saati...
Bilecik iftar vakti: 19:21
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