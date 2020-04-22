Bildirime esas bulaşıcı hastalıklar listesine Kovid-19 da eklendi

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Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 30 Mayıs 2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinin "Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi"nde yer alan "Konu Başlıklarına Göre Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi"ne, Kovid-19 da ilave edildi.