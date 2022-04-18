Doğaya saldığı Edi'ye uçma eğitimi vermesine rağmen kendisinden ayrılmadığını anlatan Yiğit, şöyle konuştu:

"Doğaya gitmesi için uçma eğitimleri veriyorum ama gitmek istemiyor. Biz de beraber yaşıyoruz. Edi, kıvırcık ve ekmeği çok seviyor. Evin içerisinde serbest bir şekilde istediği yeri geziyor. Benim için de güzel oluyor.