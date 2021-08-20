Coinbase Yönetim Kurulu, bilançoya dahil edilmek üzere 500 milyon dolar tutarında kripto para satın alınmasına onay verdi.

Şirket ayrıca, gelecekteki çeyrek dönem kârlarının yüzde 10'unu çeşitli dijital varlıklara yatıracak.

Coinbase, Nasdaq'a halka arzı sırasında yaptığı açıklamasında bilançosunda 365 milyon dolar tutarında kripto para tuttuğunu bildirmişti.

14 Nisan'da halka arzı gerçekleşen Coinbase'in piyasa değeri dün kapanış itibarıyla 52.4 milyar dolar oldu.