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Borsada Yatırım programının konuğu GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz oluyor. Borsa İstanbul'da hisselerin yükselişine bilançoların eşlik edip etmediğini değerlendiren Nergiz, bilançolara göre mevcut hisse fiyatlarının pahalı olup olmadığına yönelik fikirlerini aktarıyor. 12 aylık bilanço beklentilerini açıklayan Nergiz, hangi şirket ve sektörlerin bilançolarının iyi olabileceğine dair görüşlerini ifade etti.

YENİ YATIRIMCI KALICI MI?

Borsa İstanbul'a yatırımcı akınını ele elan Nergiz, yatırımcıların yapısından yola çıkarak borsada kalıcı olup olmadıklarını dile getiriyor. Yeni halka arzlara da değinen Nergiz, bu şirketlerin halka arz nedenlerini ve borsanın ruhuna uygun arzlar olup olmadığını ve fiyatlarının uygun olup olmadığını da tartışıyor.

MODEL PORTFÖY NASIL OLUŞTURULDU?

Nergiz, global piyasalardaki gelişmeleri yorumlayarak bu gelişmelerin emtia fiyatları ve global enflasyon üzerinden Türkiye ekonomisi ve Borsa İstanbul'a etkisinin ne olabileceğine dair tahminlerini paylaşıyor. Nergiz ayrıca GCM Yatırım'ın model portföyünde yer alan şirketleri de paylaşarak hangi nedenlerle bu portföyün oluşturulduğunu anlatıyor.