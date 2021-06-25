Bilal Sonses ile Arda Han'dan 'Dayanırım'

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Bilal Sonses ve müzik kariyerine Almanya'da devam eden Arda Han, 'Dayanırım'ı dinleyicilerle buluşturdu. İkili, uzun süredir devam eden arkadaşlıklarını bu single ile taçlandırdı.

Şarkının söz, müzik ve düzenlemesinde Bilal Sonses'in imzası bulunuyor. 'Dayanırım' çalışmasının klibi, Kemal Yıldız yönetmenliğinde Beşiktaş'taki bir otelin helikopter pistinde çekildi. Single, Babba Media etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.