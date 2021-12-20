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Bilal Sonses: Evlilik güzel bir şey

Önceki gün konser veren Bilal Sonses, muhabirlerin, "Evlilik sizin için ne ifade ediyor?" sorusuna yanıt verdi. Sonses, "Evlilik güzel bir şey. Özellikle de çocuğumun olmasını çok istiyorum. Bence bu plansız şekilde gelişen bir durum. Kısmet diyelim." ifadelerini kullandı

20.12.2021 - 09:27 | Güncelleme: ABONE OL
Bilal Sonses: Evlilik güzel bir şey
"Evlilik güzel bir şey"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Bilal Sonses, geçtiğimiz akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde ilk kez sahne aldı.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sonses, "Şimdiye kadar bir çok sevilen şarkıya imza attınız. Peki bu şarkılar için 'Yeni nesil arabesk' diyebilir miyiz?" sorusunu, "Kesinlikle diyebiliriz. Bunu büyük bir mutlulukla söylüyorum. Çünkü arabesk bizim DNA'mızda var. Ben de arabesk şarkılarla büyüdüm ve bunu şarkılarıma yansıtmaya çalışıyorum." şeklinde cevapladı.

"EVLİLİK GÜZEL BİR ŞEY"

Özel hayatını yansıtmayı ve göz önünde yaşamayı çok sevmediğini belirten Bilal Sonses, "Evlilik sizin için ne ifade ediyor?" sorusuna da yanıt verdi. Sanatçı, "Evlilik güzel bir şey. Özellikle de çocuğumun olmasını çok istiyorum. Bence bu plansız şekilde gelişen bir durum. Kısmet diyelim." ifadelerini kullandı.

2 BUÇUK SAATTE 38 ŞARKI

Arabeskten pop müziğe, türkülerden halk müziğine kadar toplam 38 şarkıdan oluşan repertuvarını 2 buçuk saate sığdıran Sonses, misafirlerine eğlenceli dakikalar yaşattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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